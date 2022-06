Choć wpółczesna nauka nie rozkłada rąk wobec pacjentów potrzebujących rekonstrukcji ucha, dotychczas stosowane metody są kosztowne i dość inwazyjne, gdyż procedura wymaga kilku zabiegów, co znacznie wydłuża czas rekonwalescencji. Pomimo że mikrocja to wada wrodzona, w Polsce rekonstrukcja małżowiny usznej możliwa jest dopiero od 10 roku życia pacjenta, a zabieg sam w sobie należy do najtrudniejszych w chirurgii rekonstrukcyjnej. W związku, z czym rodzice najmłodszych pacjentów często decydują się na kosztowny wyjazd za granicę.