Ogrzeją miasto piaskiem. Bateria piaskowa już działa

Startup Polar Night Energy oddał do użytku największą jak dotąd baterię piaskową na świecie, czyli magazyn energii cieplnej, który do pracy nie potrzebuje żadnych paliw kopalnych. Jej zadaniem jest zapewnienie ciepła dla ponad 5 tys. mieszkańców Pornainen, małego miasteczka położonego na północ od Helsinek. Konstrukcja przypominająca wielki silos została wypełniona 2 tys. t sprasowanego steatytu. Jest to odpad przemysłowy, który doskonale trzyma ciepło.