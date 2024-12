Zapytali Polaków, dlaczego montują fotowoltaikę. Nie, nie dlatego

W tym czasie zrobiliśmy jednak zbyt gwałtowny krok – od „mnie to nie obchodzi/dotyczy” do „jakoś to będzie”, zapominając o „co można z tym zrobić?”. Szkoda tylko, że zaraz po tym „jakoś to będzie” dopowiada się: „bylebym tylko ja miał dobrze”. A co z resztą – to nieważne.