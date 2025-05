Są lokalizacje dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W grze dwie miejscowości

W najnowszej wersji PPEJ przewidziano również miejsce dla technologii SMR, czyli dla małych redaktorów modułowych. Polega ona na rozłożeniu generowania mocy na kilka jednostek. To, co wyróżnia SMR-y, to przede wszystkim ich modułowa budowa, która umożliwia prefabrykację i montaż w warunkach przemysłowych, a następnie transport gotowych elementów na miejsce docelowe.