iPhone 17 Pro sprawdzony przed premierą. Pokonał Androida?

Mimo że do premiery iPhone’ów 17 pozostaje ok. 3 miesiące, my tak naprawdę wiemy wszystko na temat urządzeń (no, może poza cenami). Urządzenia mają otrzymać największą zmianę wizualną od czasów serii iPhone 11 wydanej w 2019 roku. Wszystkie modele zostaną wyposażone w wyspy aparatów rozciągające się od lewej do prawej krawędzi urządzenia (także model 17 Air). Dużą nowością będzie obsługa wyświetlaczy 120 Hz dla zwykłego iPhone 17.