iPhone 17 to żart. Naładujesz go szybciej bezprzewodowo niż przewodowo

Do obsługi nowych ładowarek z mocą 45 W będzie zatem potrzebny iPhone 17, który najprawdopodobniej będzie w stanie obsłużyć wyższą moc ładowania indukcyjnego. Oczywiście, o ile przeciek 91mobiles się sprawdzi. Mimo że na ładowarce są wypisane parametry napięcia 15 V i natężenia 3 A (co daje moc 45 W), nie daje nam to pewności co do informacji. Jeśli jednak Apple zdecyduje się na taki krok, nadchodzące iPhone’y będą co najmniej dziwne i obsłużą wyższą moc ładowania bezprzewodowego niż przewodowego.