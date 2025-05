W Europie powstaje armia robotów. Będą bronić naszego kontynentu

To kluczowa kwestia, bo dzisiejsze roboty wojskowe wciąż są dalekie od ideału. Problemy z nawigacją, odpornością na zakłócenia elektroniczne czy decyzjami w czasie rzeczywistym sprawiają, że ludzie nadal są niezastąpieni. Ale to może się zmienić – i to szybciej, niż myślimy.