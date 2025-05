Pamiętacie dziurę ozonową? Powtórkę z rozrywki zaserwują nam Elon Musk i Amazon

Protokół montrealski okazał się jednym z największych sukcesów w historii globalnej współpracy ekologicznej. Dzięki niemu od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej, która według prognoz powinna powrócić do pierwotnego stanu nad północną półkulą Ziemi do 2030 r., nad południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Poprzez wycofanie 99 proc. szkodliwych substancji udało się udaremnić emisję 135 miliardów ton równoważnika CO₂ w okresie od 1990 do 2010 r.