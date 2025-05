Polacy przetestują sterowanie komputerem za pomocą myśli. W kosmosie

To wyjątkowa okazja do sprawdzenia, jak mikrograwitacja – czyli stan nieważkości, który może trwać tylko kilkadziesiąt sekund na Ziemi, a na ISS nieprzerwanie przez dwa tygodnie – wpływa na przepływ krwi w mózgu i skuteczność analizy sygnału przez urządzenie. A to z kolei ma kluczowe znaczenie dla przyszłości tej technologii – zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi.