Pierwsze miasto w Polsce nagradza za nazwisko. Ale uważaj, czeka cię podróż

Nazywasz się Król? To miasto chce cię nagrodzić. Już w lipcu Gniezno, historyczna pierwsza stolica Polski, po raz drugi stanie się areną wydarzenia – Zlotu Królów. To inicjatywa, która gromadzi osoby noszące królewskie nazwisko, zapraszając je do wspólnego świętowania w kolebce polskiej państwowości. Szykuje się zatem nie lada gratka dla wszystkich Królów, którzy zechcą odpowiedzieć na to wezwanie (sic).