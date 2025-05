Nowa Motorola robi to lepiej niż droższe modele. Moto G86 ma wszystko, czego potrzebujesz

Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7300 z GPU ARM G615 MC2. Dostępne będą warianty 8GB/128GB oraz 12GB/256GB RAM (rozszerzalna wirtualnie do 24GB). System operacyjny to Android 15 z zapewnionymi 2 latami aktualizacji OS i 4 latami aktualizacji bezpieczeństwa (co dwa miesiące). Zabezpieczenia biometryczne obejmują czytnik linii papilarnych w ekranie i odblokowywanie twarzą (ThinkShield).