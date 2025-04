Nowa Motorola jest jak Samsung Galaxy S25 Ultra. Tylko kosztuje sześć razy mniej

Samsung Galaxy S25 Ultra wyposażony we wbudowany rysik nie należy do najbardziej przystępnych cenowo urządzeń, ponieważ kosztuje ponad 6000 zł. Natomiast Motorola Edge 60 Stylus, która jest już dostępna na rynku w Indiach, została wyceniona na równowartość 1000 zł. Jeśli smartfon trafi do Europy i Polski, najprawdopodobniej będzie trochę droższy, zakładam, że cena wyniesie około 1500 zł. A to dlatego, że jej siostra w postaci Edge 60 Fusion kosztuje 1300 zł, a jest trochę gorzej wyposażona.