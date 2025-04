Nadchodzi król małych smartfonów. Wygląda obłędnie

Z racji tego, że jestem mężczyzną, to mam ułatwione zadanie i mogę obsługiwać jedną ręką praktycznie dowolny smartfon, który jest na rynku. Oczywiście nie oznacza to tego, że będzie mi wygodnie, ale mam przynajmniej taką możliwość.



Na drugim końcu skali jest moja żona z drobnymi dłońmi, która nie ma tego luksusu i przez wiele lat jej wybór ograniczał się do podstawowych Samsungów serii S i iPhone'ów, z lekką przerwą na Asus Zenfone. Z radością powitała również Pixela 9, który trafił do oficjalnej polskiej dystrybucji. Każdy inny telefon to patelnia, na której można wylądować samolotem.