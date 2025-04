Google Pixel 9a w Media Expert nawet 750 zł taniej. Musisz tylko spełnić jeden warunek

Google Pixel 9a to najtańszy przedstawiciel z serii Pixel 9. W podstawowej wersji 128 GB kosztuje na 2349 zł. Jest zatem naprawdę dobrze wyceniony, ponieważ jest dużo tańszy od swojego największego konkurenta, czyli iPhone'a 16e. Co jednak powiecie na to, że teraz możecie kupić Pixela 9a w cenie obniżonej o 750 zł? Wtedy budżetowa propozycja Apple’a zupełnie traci na opłacalności.