"Ukryta zaleta, o której wszyscy milczą". Laptopy z Windowsem są w super miejscu

Komputery Copilot+ pochodzą od różnych producentów - od Microsoftu (Surface), przez HP, Della, Lenovo, po Samsunga i innych. Wszystkie muszą spełniać te same kryteria wydajnościowe, co w teorii powinno przyspieszyć tworzenie użytecznych aplikacji wykorzystujących AI. Deweloperzy nie muszą już martwić się fragmentacją rynku - wiedzą, że użytkownicy Copilot+ PC mają dostęp do określonej mocy obliczeniowej, co pozwala projektować bardziej zaawansowane rozwiązania.