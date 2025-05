Mówią, że iPhone 16e jest gorszy od Androida. Nie wierzę im

Podobnie jest w przypadku wysyłania. Jeśli iPhone 16e wysyłał dane ze średnią prędkością 10 Mb/s, konkurencyjny sprzęt wyposażony w modem Qualcomma oferował ok. 18-megabitowy transfer. Najnowsze dane ujawniają, że średnia prędkość pobierania z użyciem internetu mobilnego w Nowym Jorku to ok. 138 Mb/s (wysyłanie 25,5 Mb/s), ale do tych wyników wykorzystuje się także testy z użyciem technologii mmWave o znacznie wyższych częstotliwościach i przepustowościach.