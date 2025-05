Samsung chce odchudzić smartfony. Nie, nie chodzi o baterię

W znacznej części dzisiejszych smartfonów aparaty mocno wystają z obudowy, a dodatkowe "wyspy" tylko potęgują ten efekt. To wpływa na grubość całego urządzenia, a co za tym idzie, urządzenie jest toporniejsze i bardziej ciąży nam w kieszeni. Nowe rozwiązanie Samsunga ma szansę to zmienić - przynajmniej częściowo.