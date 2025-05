Ależ on gruby i brzydki. Ktoś nagrał iPhone'a 17 Pro Max

Oznacza to, że iPhone wydany 4-5 lat temu był znacznie smuklejszy, niż to, co otrzymamy w tym roku. Oczywiście, wymiary na poziomie 8,75 mm nie sprawiają, że telefon nie będzie mieścił się w kieszeni. Możemy jednak oczekiwać, że zmianą w wymiarach wpłynie na ulepszenia urządzenia w środku obudowy i nowe modele zaoferują pojemniejsze akumulatory. A co za tym idzie, możemy się spodziewać, że nadchodzące iPhone’y 17 Pro zaoferują lepsze, dłuższe czasy pracy na baterii.