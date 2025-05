Google zrobi ze smartfona zegarek. iPhone już to potrafi

Funkcja została oznaczona jako przeznaczona dla smartfonów, a więc nie mówimy zatem o innych systemach Google’e takich jak WearOS czy Google TV. A to sugeruje, że Google pracuje nad własnym podejściem do trybu czuwania, który zamieniłby telefony w pełnoekranowe zegarki. Teoretycznie większość smartfonów z Androidem mogłoby obsłużyć taką opcję, ponieważ dzisiaj nawet urządzenia za ok. 1000 zł mogą pochwalić się wsparciem ekranu OLED oraz funkcji zawsze na ekranie (always on display).