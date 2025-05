Dwie bardzo ważne fabryki zbrojeniowe w Polsce są niemal gotowe. "Wzrost produkcji amunicji o 500 proc."

Mesko jest na finiszu dwóch ambitnych i strategicznych inwestycji: „Projekt 400” i „Projekt 44,7”. Choć nazwy brzmią jak z dokumentacji technicznej, to ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski jest nie do przecenienia. Dzięki nim nasz kraj nie tylko zwiększy swoje moce produkcyjne, ale przede wszystkim uniezależni się od zagranicznych dostaw komponentów do produkcji amunicji.