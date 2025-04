Takiego zdjęcia Słońca nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Te szczegóły są niesamowite

Na początek szybko wyjaśnijmy, czym jest spektropolarymetr (słowo to może służyć do ćwiczeń dykcji). Spektropolarymetr to bardzo zaawansowane urządzenie naukowe, które łączy w sobie dwie potężne metody badania światła: spektroskopię i analizę polaryzacji. Sama nazwa „spektropolarymetr” pochodzi od tych dwóch pojęć – „spektro” odnosi się do rozdzielania światła na różne długości fal, czyli kolory, natomiast „polarymetr” to urządzenie badające, w jakim kierunku drgają fale świetlne, czyli jak światło jest spolaryzowane.