Zrobią sztuczne zaćmienie Słońca. To pomoże rozwiązać tych pięć kosmicznych zagadek

Wiatr słoneczny to jeden z rodzajów pogody kosmicznej, ale to na co naprawdę musimy uważać, to potężne burze słoneczne. Koronalne wyrzuty masy (CME) to ogromne bańki naładowanych cząstek (plazmy) przeplatane liniami pola magnetycznego. CME są często – ale nie zawsze – wystrzeliwane w tym samym czasie co rozbłyski promieniowania elektromagnetycznego znane jako rozbłyski słoneczne.