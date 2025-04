Wilk straszny przywrócony do życia. Wymarłe w epoce lodowcowej zwierzę znów biega po łąkach

Jakkolwiek nie spojrzeć, to, co zrobiła firma Colossal, jest kamieniem milowym w historii biologii. Mamy do czynienia nie z filmową fantazją, ale realnym wydarzeniem: powrotem gatunku, który zniknął tysiące lat temu. Czy to tylko pokaz technologicznego potencjału, czy może początek nowej epoki inżynierii życia?