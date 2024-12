Boimy się, a powinniśmy się od nich uczyć. Szczury to wyjątkowo niedoceniane stworzenia

Owszem, nawet jeśli taki scenariusz by się spełnił, to mowa o bardzo, bardzo, bardzo odległej przyszłości. Można więc uznać przepowiednie naukowca za wróżenie z fusów, ale w kontekście naszego podejścia do szczurów warto zatrzymać się przy prognozach chwilę dłużej. Obok nas – dosłownie – przebiegają stworzenia, które mogą poradzić sobie świetnie, gdy nas już zabraknie. Są z nami od dawna, żyją blisko nas, wzbudzają bardzo negatywne emocje, a powinny imponować. Dlaczego tak się nie dzieje?