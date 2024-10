Ten placek to nasz przodek. Jedno z pierwszych zwierząt na Ziemi działało jak odkurzacz Roomba

Odkrycie Quaestio simpsonorum to nie tylko kolejny punkt na mapie historii życia na Ziemi. To także dowód na to, jak wiele jeszcze nie wiemy o naszej planecie i jej przeszłości. Dzięki takim odkryciom możemy lepiej zrozumieć, jak powstało życie i jakie czynniki wpłynęły na jego rozwój. To wiedza, która może pomóc nam lepiej chronić naszą planetę i zrozumieć nasze miejsce w kosmosie.