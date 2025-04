Warto robić dobre gry. Polskie studio zwiększa zysk o 680 proc., mimo jazgotu hejterów

Krakowskie studio już wcześniej serwowało dobre produkcje, jak niedoceniony The Observer osadzony w futurystycznym Krakowie czy Blair Watch do przejścia na goglach VR. Jednak to Silent Hill 2 sprawiło, że Polacy są teraz wymieniani jednym tchem z twórcami takich serii jak Resident Evil, Dead Space, The Evil Within czy Fatal Frame.