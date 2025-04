Wchodzisz na pocztę, a tam jak w sklepie. Tylko kas samoobsługowych brakuje

Nawet Poczta Polska idzie z duchem czasu. Rozumiem, chociaż ciuchutko sobie wzdycham patrząc, jak wszystko się do siebie upodabnia. Sklep czy poczta – nieistotne, wszystko zostało z góry zaplanowane, by ściągać produkty z półek, za co odpowiadają menadżerowie "z dużym doświadczeniem w szeroko rozumianym projektowaniu i zarządzaniu sprzedażą oraz w realizacji projektów rebrandingu dla dużych sieci sprzedaży", jak opisuje ich poczta.