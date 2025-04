Elektryczne bestie wrócą tam, gdzie ich miejsce? Kończy się bezkarne hasanie

Z jednej strony istnieją już przepisy, które powinny być egzekwowane. Brak działań policji i władz miasta to część problemu. Istotne jest to, że same platformy, dla których pracują dostawcy, nie interesują się, w jaki sposób dostarczane jest zamówienie. Doskonale wiemy dlaczego – w końcu z ich perspektywy ważne jest to, żeby klient korzystający z aplikacji cieszył się możliwie jak najcieplejszym jedzeniem. A co wydarzy się po drodze – to już sprawa samych dostawców.