Martwią się, że nie tak to powinno wyglądać. Park narodowy obawia się, co będzie dalej

- Sytuacja hydrologiczna jest zła. Zima była właściwie bezśnieżna. Gdybyśmy nawet ze wszystkich stawów tam spuścili wodę, to i tak nie napełnimy zbiornika Maltańskiego. Przy tej takiej kiepskiej sytuacji hydrologicznej, to to napełnianie by nam powinno zająć około 80 dni, także tutaj musimy się chyba jednak uzbroić w cierpliwość – powiedział poznańskiemu oddziałowi radia Eska Tomasz Kałuża, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.