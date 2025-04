Spełnia się czarny scenariusz. Zimowy rekord w górach pobity… w kwietniu

Niedawno pisałem, jak oszukują nas dawne powiedzonka, np. to o kwietniu, który przeplata lato z zimą. Patrząc na w końcu obfite opady śniegu na Kasprowym Wierchu można uznać, że rymowanka dalej ma sens. Tyle że dalecy jesteśmy od normalności, jeśli w kwietniu jest najwięcej białego puchu, znacznie więcej niż zimą. To jasny dowód na kryzys i chaos. Jak nie pada, to długimi miesiącami. Jak już leci, to ekstremalnie. Ze śniegiem jest pod tym względem podobnie jak z deszczem. Po długim okresie suszy musimy zmagać się z intensywnymi opadami, które zalewają miasta. "Niebezpieczne deszcze nawalne występują coraz częściej" - komentował Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa.