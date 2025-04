Kwiecień-plecień poprzeplatał? Iluzja, że wszystko jest w porządku

- Każde pokolenie traktuje zastany świat jako zerowy. Mój dziadek gdy mówię, że widzę fajny las, stwierdza, że kiedyś to były lasy. Dla mnie to jednak wciąż "aż" las, bo wychowałem się w nim, znam go, ale dla niego to nic więcej niż plantacja sosny. A gdyby i to wycięli i na przykład zbudowali tam osiedle „Leśny zakątek”, to dla dzieciaków z tego osiedla ta sytuacja będzie punktem wyjścia. Nowe pokolenia nie widzą tego, co już zostało stracone – mówił w rozmowie ze Spider’s Web+ Bartosz Chmielewski, autor tekstów i wokalista MKL-u.