Tak tracimy na zmianach klimatu. Nie muszą uderzać po kieszeni, żebyśmy stawali się ubożsi

To oczywiste, że tamtego świata już nie ma i dlatego obrazy artysty tak przyciągają. Wydawać by się jednak mogło, że pewne rzeczy będą stałe. I w niektórych przypadkach tak bywa. Niedawno autor profilu Miejska Partyzantka Ogrodnicza zamieścił porównanie obrazu Van Gogha z perspektywą zarejestrowaną już we współczesnych czasach. Drzewo, które na pracy wielkiego malarza dopiero zostało posadzone, po 130 latach stało się potężnym, dojrzałym platanem. Wszystko wokół się zmieniło, tamtego świata też już nie ma, ale roślina została. Miała duże szczęście, bo przecież bardzo często drzewa przeszkadzają – zajmują cenne parkingowe miejsce, niszczą betonowy chodnik, opadające liście brudzą szyby samochodów.