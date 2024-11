Wymarłe polskie strusie mogą powrócić. Niedługo zaczną im wykradać jaja, by stało się to możliwe

Porównanie do strusia jest nieprzypadkowe, bo dropie to naprawdę okazałe ptaki. Osiągają do 110 cm długości i 85 cm wysokości, a waga w przypadku dorosłych samców może wskazywać nawet 18 kg. To jeden z najcięższych ptaków potrafiących latać. Imponująca jest rozpiętość skrzydeł wynosząca do 230 cm.