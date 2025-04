Idziesz na dworzec i Europa na wyciągnięcie ręki. Tak mamy jeździć pociągami

Teraz mieszkańcy muszą przesiadać się w Kutnie albo w Poznaniu, jeśli na cel biorą stolicę Niemiec. Nie jest to aż tak uciążliwe, bo mimo wszystko da się to wygodnie zorganizować dzięki temu, że pociągi z Warszawy do Berlina odjeżdżają często i regularnie, ale zawsze lepiej i wygodniej jechać od razu, bez konieczności zmiany składu. Teraz to będzie możliwe, a na dodatek podróż rozpocznie się późnym wieczorem, by na miejscu być z samego rana. Nocne pociągu też przeżywają renesans i to bardzo dobra wiadomość dla turystów: