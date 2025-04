Kolejny sukces Elona Muska. Doprowadził do katastrofy w Pentagonie

Głównym powodem rezygnacji jest rosnąca presja ze strony Department of Government Efficiency (DOGE), kierowanego przez miliardera Elona Muska. Zespół DDS początkowo spodziewał się, że będzie współpracować z DOGE w zakresie automatyzacji operacji Pentagonu i wdrażania sztucznej inteligencji, jednak zamiast tego został odsunięty na bok. - Powodem, dla którego wytrzymaliśmy tak długo, jest to, że myśleliśmy, iż zostaniemy wezwani do współpracy - wyjaśnia dyrektor DDS Jennifer Hay. Według niej zespół DOGE odrzucił możliwość takiej współpracy.