Kolejny dowód, że na Marsie mogło istnieć życie. To odkrycie zaskoczyło nawet NASA

To właśnie tam odkryto dwa zupełnie różne typy skał wulkanicznych. Pierwszy z nich to ciemne, bogate w żelazo i magnez skały zawierające piroksen, plagioklazy i przekształcone oliwiny. Drugi to jaśniejsze, bardziej złożone skały klasyfikowane jako trachyandezyt – z dużą zawartością potasu i kryształami plagioklazu.