Elon Musk nie ogarnia gier komputerowych. Na początku oszukiwał, teraz umiera w samouczkach

Tym razem transmisja na żywo została przeprowadzona w samolocie. Pokazówka nie należała do najdłuższych, ponieważ trwała około godziny i 45 minut. Jak możemy się spodziewać, strumień nie został uruchomiony bez powodu. Tak jak w przypadku styczniowej transmisji, miliarder chciał pokazał możliwości swoich technologii. Wcześniej była to sama opcja livestreamów, natomiast tym razem był to test usługi internetu satelitarnego Starlink, który był testowany w powietrzu podczas podróży.