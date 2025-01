Kim jest Kekius Maximius? Tłumaczymy znaczenie nowego alter ego Elona Muska

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych, Pepe the Frog stał się jednym z najpopularniejszych memów w sieci. Użytkownicy Internetu zaczęli tworzyć niezliczone wariacje jego wizerunku, wykorzystując go do wyrażania różnorodnych emocji i komentarzy na bieżące wydarzenia. Jego uniwersalność i prostota graficzna sprawiły, że łatwo adaptował się do różnych kontekstów kulturowych i językowych.