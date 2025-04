Bezlitosne cięcie drzew już nie przejdzie. Telefony też pomagają je chronić

Niedawno pisałem o odkryciu, którego dokonano w Łodzi. Na podstawie starych zdjęć jeden z mieszkańców doszedł do tego, że ciągle żyją rośliny pamiętające czasy getta. Przeczesanie archiwum pozwoliło ustalić, że to te same drzewa. „Zachętą” do sprawdzenia była przede wszystkim wielka społeczna inwentaryzacja, która odbywa się za sprawą Mapy Drzew Łodzi. Chętni mają proste narzędzie, które pozwala im nanosić drzewa na mapę i je opisywać.