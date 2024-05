Chcą wyciąć 90 drzew. Mieszkańcy pokazali, że wystarczy telefon, żeby ratować zieleń

Manhattan – a konkretnie Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa – to jedno z ciekawszych osiedli w Łodzi. Charakterystyczne bloki są kluczowym elementem panoramy, widać je z wielu odległych miejsc. To centrum miasta, ale będąc na głównym placu aż trudno w to uwierzyć. Wieżowce chronią przed hałasem głównej arterii. Jest cicho, spokojnie, ale też zielono. Betonowe boisko otacza coś, co śmiało można nazwać małym laskiem. Skwer jest nieco dziki, ale mieszkańcy chętnie spacerują po trawniku z psami. Może dodatkowymi ławkami zachęciłoby się do częstszych wizyt, lecz ta dzikość w centrum miasta też ma swój urok i raczej nie przeszkadza bywalcom przechadzającym się wśród drzew.