Na drzewie zawiesili kartkę z kodem. Tak chcą zatrzymać wycinkę

Reakcja jest błyskawiczna i z alarmu rozwieszanego na klatkach schodowych rodzi się internetowy ruch. Powstaje grupa „Ratujmy drzewa na Manhattanie”. Szybko dołącza do niej przeszło 100 osób. Mało kto wierzy, że to tylko "inwentaryzacja", a policzenie i pomazanie drzew odbiera jako zapowiedź czegoś większego. Jeden z członków idzie w miejsce planowanej wycinki. Uruchamia aplikację Merlin Bird do rozpoznawania ptaków. Wystarczą trzy minuty, by na podstawie śpiewu program wyliczył osiem gatunków, w tym niezwykle uroczego, ale bojowego dzwońca. Jeden z jego charakterystycznych śpiewów to „przyjemny, kanarkowy szczebiot, złożony z treli, szybkich pasaży, gwizdów i świergotów przypominających dzwonki”, jak przytacza portal jestemnaptak.pl. Mieszkasz w centrum miasta i na wyciągnięcie ręki masz takie atrakcje. "Zwykła" aplikacja uświadamia, jakie masz szczęście i co dzieje się pod twoim oknem.