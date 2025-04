Airbus pokazał, jakimi samolotami będziemy latać wkrótce. Niesamowita wizja

Szczególną uwagę zwraca projekt silnika bez klasycznej gondoli (nacelle), co pozwala na stworzenie znacznie większych łopatek i zwiększenie tzw. współczynnik dwuprzepływowości (bypass ratio). Dziś wynosi on około 11–12, ale nowy projekt może podnieść go aż do 60, co oznacza skokowy wzrost efektywności silnika.