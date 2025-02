Dynasty Warriors: Origins – recenzja. Jestem w sercu bitwy na 10 000 wojów

W Dynasty Warriors: Origins twórcy silniej postawili na sekwencje ciosów. Kombinacje są bardziej złożone niż w poprzednich odsłonach, dzięki czemu doświadczeni gracze mają większe pole do popisu. To wciąż nie Devil May Cry, ale obrażenia zadawane po sklejeniu co trudniejszych sekwencji są absurdalnie wysokie. Wyższe niż zadane przez wiele umiejętności specjalnych. Uważam, że to ruch we właściwym kierunku, zmuszający do większego skupienia.