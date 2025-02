Orzełek Inside. Gawkowski chce zrobić z nas drugi Tajwan

- Półprzewodniki to złoto XXI wieku - ocenił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zauważając przy tym, że wartość tego rynku w ujęciu globalnym to, ostrożnie licząc, 600 mld euro z szacowanym wzrostem do biliona euro do końca bieżącej dekady. - Polska chce aktywnie uczestniczyć w tym rozwoju, budując suwerenność technologiczną i wzmacniając swoją gospodarkę - zadeklarował wicepremier.