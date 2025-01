Ban od Bidena na eksport chipów AI do Polski? Tak naprawdę chodzi o coś innego

Sankcje przyspieszyły także trend dążenia Chin do samowystarczalności technologicznej. Rząd chiński zainwestował znaczne środki w rozwój własnych technologii półprzewodnikowych i oprogramowania, aby uniezależnić się od dostawców ze Stanów Zjednoczonych. To z kolei zwiększyło konkurencję na rynkach międzynarodowych i może prowadzić do powstania dwóch odrębnych ekosystemów technologicznych. Branża IT w innych krajach również musiała dostosować się do nowej rzeczywistości. Firmy z Europy i Azji znalazły się pod presją, by opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu handlowego. Wybór ten niesie ze sobą ryzyko utraty dostępu do ważnych rynków lub technologii, co skomplikowało strategiczne decyzje biznesowe.