Polak znalazł w podręczniku szkolnym obrazek zrobiony przez bota. W dodatku pełen błędów

Niezależnie od tego, kto zawinił, faktem jest, że uczniowie (a raczej ich rodzice) płacą za podręcznik, którego jakość pozostawia wiele do życzenia. Zawiodła weryfikacja na różnych etapach tworzenia książki, co doprowadziło do tego, że w rękach uczniów znalazł się produkt z ilustracjami niskiej jakości. Mowa tylko o grafice, wszak sam podręcznik, co wynika z fragmentu otulającego najgorszą ilustrację zegarka w historii książek, wydaje się całkiem sensowny.