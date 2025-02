Unia Europejska ogłasza swój plan na zakupy z Chin. Będzie drożej

Tylko w ubiegłym roku do krajów Unii Europejskiej trafiło aż 4,6 miliarda przesyłek o niskiej - poniżej 150 euro - wartości. To dwukrotnie więcej niż w 2023 roku i aż trzy razy więcej niż w 2022 roku. Według deklaracji KE aż 91 proc. z nich to produkty kupowane w niezwykle niskich cenach od chińskich producentów oferujących swoje towary na chińskich platformach sprzedażowych.