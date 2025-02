Tanie produkty z Temu czy Shein bardzo zdrożeją. UE szykuje bat na chińskie platformy

Choć serwisy z tanią chińszczyzną szczyty sukcesu mają za sobą, to nadal nie można mówić o znaczącym spadku importu z Państwa Środka. Zgodnie z danymi zebranymi przez Unię Europejską, tylko w 2024 roku do krajów UE trafiło 4,6 miliarda "niskowartościowych paczek", z których aż 90 proc. pochodziło z Chin.



Jak informuje Financial Times, eldorado dla chińskich producentów niskiej jakości, lub wręcz niebezpiecznych ma się skończyć. Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez brytyjski dziennik, Unia Europejska planuje reformy celne, które zobowiązałyby platformy internetowe do dostarczania danych przed przybyciem towarów do UE, umożliwiając urzędnikom lepszą kontrolę i inspekcję paczek.