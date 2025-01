Wyspa duchów uchwycona na zdjęciach przez NASA. Narodziła się z błota

W listopadzie 2022 r. (po lewej) szczyt wulkanu pozostawał pod powierzchnią morza. Do 14 lutego 2023 r. (w środku) pojawiła się wyspa, wypuszczając do wody pióropusz osadów. Dodatkowe obserwacje satelitarne sugerują, że wyspa wyłoniła się między 30 stycznia a 4 lutego i miała około 400 m średnicy. Do końca 2024 r. (po prawej) wyspa rozpłynęła się, a znacznie zmniejszona część Kumani Bank jest ledwo widoczna nad wodą.