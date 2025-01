Dowody na istnienie zaginionego świata pod oceanem. Naukowcy przecierają oczy ze zdumienia

Wykorzystują na przykład sejsmogramy, czyli zapisy trzęsień ziemi, do określenia prędkości rozchodzenia fal trzęsień ziemi. Używają tego do poznania wewnętrznej struktury ziemi. To trochę jak badanie ultrasonografem – fale przenikają przez różne warstwy Ziemi, a ich prędkość i zachowanie pozwalają nam „zobaczyć”, co kryje się głęboko pod powierzchnią.